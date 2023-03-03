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Петржела: «Зенит» легко пройдёт «Динамо» и в финале Кубка России сыграет со «Спартаком»

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела заявил, что сине-бело-голубые легко пройдут московское «Динамо» во втором этапе четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России и смогут выйти в главный финал турнира, где встретятся со «Спартаком».

«Зенит» легко пройдёт «Динамо» в Кубке России и в финале сыграет со «Спартаком». На данный момент у петербуржцев безупречная игровая форма», — приводит слова Петржелы Metaratings.

«Зенит» в матче первого этапа четвертьфинала Пути регионов обыграл ульяновскую «Волгу» на выезде (3:0). «Динамо» попало в нижнюю сетку Кубка России, уступив в двухматчевой противостоянии самарским «Крыльям Советов» в Пути РПЛ. Победитель матча «Зенита» и «Динамо» выйдет в полуфинал Пути регионов.