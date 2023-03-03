«Сумма несоизмерима с поступком». Директор «Волги» — о штрафе КДК РФС за брошенный банан

Директор ульяновской «Волги» Михаил Наволокин прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по итогам матча 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом» (0:3). За брошенный банан на поле «Волга» была оштрафована на 500 тысяч рублей и наказана проведением одного матча Кубка России без зрителей условно.

«Есть решение КДК, мы его исполняем. Возможность подачи апелляции мы обсуждаем. Нам кажется, что сумма несоизмерима с поступком. Ситуация двояка. Сейчас идёт процедура поиска человека, который это сделал. Если мы его в ближайшее время найдём, то нам будет проще подавать апелляцию», — сказал Наволокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.