КДК РФС наказал «Волгу» за брошенный банан штрафом и матчем без зрителей условно

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил решения по матчу 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России «Волга» Ульяновск — «Зенит» (0:3).

«Комиссаром и судьёй матча «Волга» — «Зенит» были обозначены следующие дисциплинарные нарушения.

Перед началом игры с сектора, который был выделен для фанатов «Зенита», были брошены снежки в сторону игроков и судей. В перерыве произошло то же самое. Решение — оштрафовать «Зенит» на 200 тысяч рублей.

Фанатами «Волги» были брошены снежки, но они ни в кого не попали. Здесь штраф — 20 тысяч рублей.

На трибуне болельщиков «Зенита» были размещены несогласованные баннеры — штраф 50 тысяч рублей.

На 90+1-й минуте матча во время остановки игры для замены на поле был брошен банан. В заседании принимали участие гендиректор «Волги», директор по безопасности и юрист «Зенита». Мы посмотрели видеозапись этого эпизода. «Волга» прислала по данному вопросу свою позицию, которая заключается в том, что вина только в том, что был брошен предмет на поле. Мы увидели, откуда и куда был брошен банан, увидели игроков, которые были рядом с местом, куда был брошен банан.

В связи с этим решение: за совершение зрителями действий, направленных на возбуждение ненависти и унижения человека по признаку расы, наказать «Волгу» штрафом в размере 500 тысяч рублей и проведением одного домашнего матча Кубка России без зрителей условно», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.