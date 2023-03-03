Дибала — о «Ювентусе»: у них последний шанс выплатить долг, иначе в дело вступит адвокат
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Нападающий «Ромы» Пауло Дибала, с 2015 по 2022 год выступавший за «Ювентус», рассказал, что туринский клуб по-прежнему должен ему € 3 млн.
«Я не помню, когда «Ювентус» в последний раз мне заплатил, но прекрасно знаю, что клуб до сих пор должен мне денег. У «Ювентуса» есть последний шанс заплатить эти € 3 млн. В противном случае мой адвокат направит запрос в письменной форме.
Надеюсь, я не зайду так далеко. Я хочу вернуть свои деньги, но без подачи иска, чтобы избежать проблем для меня и для «Ювентуса», — приводит слова Дибалы AS.
29-летний Дибала в 293 матчах за «Ювентус» забил 115 голов и отдал 48 результативных передач. Вместе с командой аргентинец выиграл 12 трофеев.
Фреска в Буэнос-Айресе, посвящённая победе Аргентины на ЧМ. Видеоролик:
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