Новичок «Зенита» Роберт Ренан впервые вызван в основную сборную Бразилии

Защитник «Зенита» Роберт Ренан попал в заявку сборной Бразилии на мартовский сбор. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды в «Твиттере». Для 19-летнего футболиста это первое приглашение в главную сборную. 26 марта бразильцы проведут товарищеский матч с Марокко.

Фото: Сборная Бразилии в «Твиттере»

Отметим, что в составе сборной Бразилии U20 Роберт Ренан стал победителем молодёжного Кубка Америки, завершившегося в середине февраля 2023 года. После этого бразилец прибыл в расположение «Зенита» и даже присутствовал на скамейке запасных на выездном матче Фонбет Кубка России с ульяновской «Волгой» (3:0).

Отметим, что, помимо Роберта Ренана, состав «Зенита» предстоящим летом пополнит полузащитник «Коринтианса» Ду Кейрос. Они были обменяны в бразильский клуб на нападающего Юри Алберто.