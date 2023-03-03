Рианчо: атакующий потенциал «Спартака» — сильнейший в лиге
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Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил выступление атакующих футболистов красно-белых в текущем сезоне. В 18-го туре Российской Премьер-Лиги москвичи встретятся с «Уралом». Команды встретятся в ближайшем туре РПЛ на «Открытие Банк Арене» (4 марта, 14:00 мск).
«Атакующий потенциал «Спартака» можно назвать сильнейшим в лиге. У них есть Промес и другие сильные нападающие. Команда способна играть в самый зрелищный футбол в чемпионате. При Абаскале «Спартак» покажет интересную игру», — цитирует Рианчо Legalbet.
Напомним, турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» — 42 очка. Второе место занимает «Спартак» (36), третье — «Ростов» (35).
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