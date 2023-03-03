Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Факел — Химки. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рианчо: атакующий потенциал «Спартака» — сильнейший в лиге

Рианчо: атакующий потенциал «Спартака» — сильнейший в лиге
Комментарии

Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил выступление атакующих футболистов красно-белых в текущем сезоне. В 18-го туре Российской Премьер-Лиги москвичи встретятся с «Уралом». Команды встретятся в ближайшем туре РПЛ на «Открытие Банк Арене» (4 марта, 14:00 мск).

«Атакующий потенциал «Спартака» можно назвать сильнейшим в лиге. У них есть Промес и другие сильные нападающие. Команда способна играть в самый зрелищный футбол в чемпионате. При Абаскале «Спартак» покажет интересную игру», — цитирует Рианчо Legalbet.

Напомним, турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» — 42 очка. Второе место занимает «Спартак» (36), третье — «Ростов» (35).

Новость по теме
Артём Ребров: «Урал» — хороший соперник

Квинси Промес показал бэкстейдж нового клипа:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023