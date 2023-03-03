Реакция семьи Роберта Ренана на его дебютный вызов в главную сборную Бразилии

Защитник «Зенита» Роберт Ренан, который попал в заявку сборной Бразилии на мартовский сбор, на своей странице в социальной сети опубликовал видео с реакцией своей семьи на это событие. Напомним, для 19-летнего футболиста это приглашение в главную сборную стало первым в карьере. 26 марта бразильцы проведут товарищеский матч с Марокко.

Отметим, что в составе сборной Бразилии U20 Роберт Ренан стал победителем молодёжного Кубка Америки, завершившегося в середине февраля 2023 года. После этого бразилец прибыл в расположение «Зенита» и даже присутствовал на скамейке запасных на выездном матче Фонбет Кубка России с ульяновской «Волгой» (3:0).

Отметим, что, помимо Роберта Ренана, состав «Зенита» предстоящим летом пополнит полузащитник «Коринтианса» Ду Кейрос. Они были обменяны в бразильский клуб на нападающего Юри Алберто.