CAS отклонил апелляцию «Зенита» о дисквалификации игроков после игры со «Спартаком»

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляцию «Зенита» на дисквалификации нескольких игроков после драки со «Спартаком» в матче Кубка России.
«Клуб получил уведомление по решению CAS. В скором времени ждём мотивировочную часть», — приводит слова представителя пресс-службы «Зенита» корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Матч «Зенита» и «Спартака» завершился победой петербуржцев в серии пенальти. После окончания основного времени на поле завязалась массовая драка, по итогам которой КДК РФС дисквалифицировал игроков «Зенита» Малкома, Родригао и Вильмара Барриоса, а также спартаковцев Александра Соболева, Александра Селихова и Шамара Николсона на шесть матчей Кубка России. Жалоба «Зенита» в апелляционном комитете РФС была отклонена, после чего сине-бело-голубые обратились в CAS.
- 3 марта 2023
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