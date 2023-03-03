Мостовой: матч «Спартака» с «Уралом» будет проверочным перед встречей в Кубке России

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что матч 18-го тура РПЛ, в котором красно-белые примут «Урал», будет репетицией перед двухматчевым противостоянием этих команд в Кубке России.

«Ясно, что любая серия прерывается. Нет такого, чтобы бесконечно всё шло. Может быть, «Спартак» и прервёт беспроигрышную серию «Урала». «Спартак» с «Уралом» и в Кубке сыграет. Так что это будет такой проверочный матч перед встречей в Кубке.

Будет интересно посмотреть эту игру. «Спартак» дома обязан выигрывать. Если бы играли в Екатеринбурге, то, может быть, и были проблемы», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Матч «Спартака» и «Урала» в РПЛ состоится завтра, 4 марта. В Кубке команды встретятся 14 марта и 4 апреля.