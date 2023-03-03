Бушманов: «Урал» – сложный соперник для всех, понятно, что и «Спартаку» легко не будет

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов прокомментировал попадание красно-белых на екатеринбургский «Урал» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России по результатам жеребьёвки.

«Урал – сложный соперник для всех, понятно, что и «Спартаку» легко не будет. Они здорово играют, Гончаренко здорово перестроил команду. «Спартаку» нужно будет приложить максимум усилий, чтобы пройти дальше. «Урал» точно не подарок. Красно-белым нужно серьёзно отнестись к этой игре», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Победитель противостояния «Спартака» и «Урала» сыграет в финале Пути РПЛ с сильнейшим из пары ЦСКА — «Крылья Советов». Проигравший сыграет в во втором этапе полуфинала Пути регионов, нижней сетки турнира.