Матч «Факел» — «Химки» посетил 10 321 болельщик. Это первая игра в Воронеже с Fan ID

Сегодня, 3 марта, на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже состоялся матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Играли местный «Факел» и «Химки». Финальный свисток Артёма Чистякова зафиксировал ничью — 1:1. Встречу в Воронеже, которая стала для города первой с обязательным использованием карты болельщика (Fan ID), посетил 10 321 болельщик. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ в телеграм-канале.
Отметим, что первую часть сезона Fan ID в обязательном порядке тестировали на пяти стадионах — в Екатеринбурге, Сочи, Ростове, Самаре и Нижнем Новгороде. С декабря 2022 года карта болельщика стала обязательной для посещений любого матча в чемпионате России по футболу.
«Факел» в 18 матчах набрал 14 очков и занимает в турнирной таблице 13-е место. «Химки» (13) — 15-е.
- 3 марта 2023
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