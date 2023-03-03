Экс-хавбек «Краснодара» Исаэл: с молодыми игроками сложно сразу бороться за высокие места

Бывший полузащитник «Краснодара» Исаэл поделился мнением о турнирных перспективах «быков» в текущем сезоне РПЛ.
«Какое место займёт «Краснодар» в этом чемпионате? Сложно сказать. В те времена, когда я играл, было много сильных легионеров и клуб ставил задачу бороться за еврокубки. Сейчас же смотрел их состав, и там в основном все местные игроки, много своих воспитанников. С молодыми игроками сложно бороться сразу за высокие места. При удачном раскладе «Краснодар» может подняться на пару мест в таблице», — приводит слова Исаэла «Евро-Футбол.Ру»
После 17 туров коллектив Владимира Ивича занимает восьмую позицию в турнирной таблице РПЛ. 5 марта «быки» примут московское «Торпедо». В Пути РПЛ Кубка России краснодарцы в двухматчевом противостоянии уступили ЦСКА и в Пути регионов встретятся с «Ахматом».
- 3 марта 2023
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