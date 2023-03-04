Тренер «Факела» Пятибратов: претензий игрокам по итогам матча с «Химками» не предъявляю
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Главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов прокомментировал ничью в матче с «Химками» в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Недовольны, что сыграли вничью, но глобальных претензий футболистам я не могу предъявить. Поблагодарил игроков за старания и желания. На данный момент это наш уровень, многочисленные моменты во втором тайме мы не смогли реализовать. Ничья — справедливый итог матча.
Дело точно не в качестве поля. Благодарность работникам стадиона, поле было нормального качества. Нам не хватило мастерства», — сказал Пятибратов на послематчевой пресс-конференции.
Воронежцы продолжают занимать 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 14 очков после 18 матчей.
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