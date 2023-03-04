Прервалась семиматчевая победная серия «Наполи»

«Наполи», который в матче 25-го тура чемпионата Италии уступил «Лацио» (0:1), ушёл с поля без победы впервые за восемь игр.
В Серии А команда Лучано Спаллетти поочерёдно обыграла «Салернитану» (2:0), «Рому» (2:1), «Специю» (3:0), «Кремонезе» (3:0), «Сассуоло» (2:0) и «Эмполи» (2:0), а в Лиге чемпионов на выезде неаполитанцы забили два безответных мяча «Айнтрахту».
До этого момента «Наполи» не смог выиграть матч с «Кремонезе» в Кубке Италии, уступив в серии пенальти.
Несмотря на поражение, «Наполи» (65 баллов) по-прежнему имеет отрыв от «Милана» и «Интера» в 18 очков. Миланские клубы свои матчи 25-го тура проведут позже. «Лацио» (48) благодаря победе поднялся на вторую строчку в турнирной таблице.
В Неаполе испекли шоколадные торты в честь Осимхена:
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