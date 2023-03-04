Фабио Капелло: Головин реализовал свой потенциал, он один из лучших

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением о полузащитнике «Монако» Александре Головине.

«Реализовал ли Головин свой потенциал? Думаю, да. Александр — один из лучших российских игроков», — приводит слова Капелло «РБ Спорт».

26-летний Головин защищает цвета «Монако» с 2018 года, когда он перешёл в клуб французской Лиги 1 из московского ЦСКА. Всего за монегасков российский футболист сыграл 166 матчей во всех турнирах, отметившись в них 23 забитыми мячами и 32 результативными передачами. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Головин может перейти в дортмундскую «Боруссию».

В текущем сезоне Александр Головин отметился шестью голами и семью результативными передачами в 35 играх.