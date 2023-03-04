Пирс Морган: для меня Зинченко потенциально является игроком сезона АПЛ

Журналист Пирс Морган прокомментировал игру украинца Александра Зинченко за «Арсенал» в нынешнем сезоне АПЛ.
«Для меня Зинченко потенциально является игроком сезона АПЛ вместе с Сака и Эдегором. Гвардиола сказал, что он не отвечал требованиям. Его тепловая карта в матче с «Эвертоном» была безумной. Этот мальчишка должен быть левым защитником, а он находился буквально повсюду.
Моими аргументами в последние 18 лет было то, что в команде было очень много слабых звеньев. Были пробелы в стартовом составе, которых я сейчас не вижу. Только смесь молодёжи и опыта. Игроки, которые сейчас имеют правильное отношение», — приводит слова Моргана TalkSport.
В нынешнем сезоне на счету Зинченко один гол и две результативные передачи в 18 матчах АПЛ.
Зинченко оформил комнату в доме в стиле «Арсенала»
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