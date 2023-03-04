Игрок «Краснодара» рассказал о неудачной попытке открыть заведение

Опорный полузащитник «Краснодара» Вячеслав Якимов, выступающий на правах аренды в «Факеле», рассказал о неудавшейся попытке открыть своё заведение в сфере развлечений и услуг.
«Считаю себя неглупым, действую осознанно, продуманно, не поддаюсь эмоциям. Примерно строил картинку, как дальше буду развиваться по жизни. Хотел открыть какое-то заведение, связанное со сферой развлечений, услуг. Еще до работы барменом были возможности привлечь инвесторов. По крайней мере на уровне разговоров с друзьями, с братом.
Но потом всё не заладилось — на деле оказалось не так легко. Если в будущем буду строить бизнес-планы, то точно нужно отталкиваться от пессимистической оценки.
Прибыльное заведение построить реально сложно. Если нет сразу крупного заработка, если капитал у тебя недостаточный, если трудно с инвестором — трудно вывести дело в плюс, да хотя бы разрекламировать, продвинуть. Та самая картинка не претворилась в жизнь», — приводит слова Якимова Sport24.
- 4 марта 2023
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