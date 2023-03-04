Тимофей Калачёв: видно, что у «Ростова» есть проблемы

Бывший игрок «Ростова», а ныне тренер футбольного клуба «Чайка» Тимофей Калачёв поделился мыслями по поводу игры жёлто-синих.
«В первом матче Кубка России «Ростову» поле не позволяло играть в футбол. На сборах у команды были идеальные поля, а на «Ростов Арене» газон в плохом состоянии. Футбол «Ростова» я не увидел, но это не из-за того, что команда не хочет или не умеет играть.
У кого больше шансов добыть завтра победу? Смотря, опять же, какое качество поля будет на «Ростов Арене». Надо смотреть на состояние команды. Тем более «Ростов» играет дома, в любом случае команда будет играть агрессивно. От «Ростова» можно будет ждать хорошего результата.
Может ли Ростов удержаться на третьем месте? Сейчас сложно пока об этом говорить. Видно, что у «Ростова» есть проблемы, судя по результату и количеству забитых мячей. Надо ещё подождать две-три игры, тогда станет всё ясно», — приводит слова Калачёва РБ Спорт.
- 4 марта 2023
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