«Очередная мечта осуществляется». Защитник «Зенита» Ренан — о вызове в сборную Бразилии

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Роберт Ренан поделился эмоциями от вызова в основную сборную Бразилии на товарищеский матч с Марокко 25 марта.

«Очередная моя мечта осуществляется. Только бог знает, через что я прошёл, чтобы добиться этого. Я благодарен богу за всё, пусть этот вызов станет первым из многих!» — написал Ренан на своей официальной странице в социальных сетях.

19-летний Роберт Ренан выступает на позиции центрального защитника. Состав «Зенита» он пополнил в зимнее трансферное окно, однако ещё не успел дебютировать за петербургскую команду, так как выступал за молодёжную сборную Бразилии на Кубке Америки, который стал для молодёжки «селесао» победным. Вызов в основу «пентакампеонов» стал для Ренана первым в карьере.