Стеллини рассказал, когда Конте вернётся в расположение «Тоттенхэма»

Помощник главного тренера «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Стеллини рассказал, что наставник «шпор» Антонио Конте вернётся в расположение команды в воскресенье, 5 марта. Конте остался в Италии после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Миланом» (0:1) 14 февраля, чтобы восстановиться после недавней операции на желчном пузыре.
«Антонио в порядке, ему не терпится вернуться. Медицинский департамент решил отложить возвращение Антонио до воскресенья, после матча с «Вулверхэмптоном», потому что пройдёт месяц после операции. Это было соглашение между врачом, который проводил операцию, и нашим медицинским отделом», — приводит слова Стеллини официальный сайт английского клуба.
Сегодня, 4 марта, «Тоттенхэм» сыграет с «Вулверхэмптоном» в матче 26-го тура английской Премьер-лиги. Начало игры — в 18:00 мск.
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