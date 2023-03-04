Стеллини рассказал, когда Конте вернётся в расположение «Тоттенхэма»

Помощник главного тренера «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Стеллини рассказал, что наставник «шпор» Антонио Конте вернётся в расположение команды в воскресенье, 5 марта. Конте остался в Италии после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Миланом» (0:1) 14 февраля, чтобы восстановиться после недавней операции на желчном пузыре.

«Антонио в порядке, ему не терпится вернуться. Медицинский департамент решил отложить возвращение Антонио до воскресенья, после матча с «Вулверхэмптоном», потому что пройдёт месяц после операции. Это было соглашение между врачом, который проводил операцию, и нашим медицинским отделом», — приводит слова Стеллини официальный сайт английского клуба.

Сегодня, 4 марта, «Тоттенхэм» сыграет с «Вулверхэмптоном» в матче 26-го тура английской Премьер-лиги. Начало игры — в 18:00 мск.

Новость по теме Тен Хаг, Конте и Силва номинированы на награду тренеру февраля в АПЛ

Видео: 10 самых дорогих зимних трансферов АПЛ-2022/2023