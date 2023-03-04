Веденеев: в матче «Зенита» и «Пари НН» будет крупный счёт. Нижегородцев «разорвут»

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев заявил, что петербуржцы разгромят «Пари Нижний Новгород» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги, который пройдёт сегодня, 4 марта, отметив, что полузащита сине-бело-голубых «разрывает» любую оборону.

«Судя по тем матчам, которые «Зенит» провёл в межсезонье и в Кубке, очень дисциплинированно в обороне и с хорошим настроем, думаю, во встрече с «Пари НН» будет крупный счёт. Нижний, конечно, закроется, но я хочу напомнить еёе раз, что в России очень слабые защитники. Не раз говорил о том, что как только из РПЛ начали уезжать иностранцы, вдруг у нас появляется Писарский с большим количеством мячей, Нобоа становится лучшим бомбардиром почти в 40 лет, Соболев забивает, Малком… И так далее, можно ещё примеры приводить. Это проблема всех команд. Кстати, как и «Зенита». Сейчас редко можно увидеть команды, которые грамотно и самоотверженно обороняются, как, например, «Локо» при Сёмине в былые годы. Или команды Бердыева, который всегда строил игру от обороны. А современные молодые тренеры вообще не заморачиваются. Они уже даже не тренеры, а менеджеры, они не будут с кровью в глазах на бровке гнать своих футболистов. А сами молодые игроки, которые заменили иностранцев, не знают, что делать. Играют с грубыми ошибками. А у «Зенита» очень сильная полузащита, которая «разрывает» любую оборону», — приводит слова Веденеева «РБ Спорт».

Стартовый свисток в матче «Зенита» и «Пари НН» прозвучит в 16:30 мск.