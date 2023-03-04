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Полузащитник «Спартака» Мозес не знает, когда вернётся на поле

Полузащитник «Спартака» Мозес не знает, когда вернётся на поле
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Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес рассказал, что не знает, когда вернётся на поле. Футболист продолжает восстановление после травмы.

«Не знаю, когда вернусь на поле. Только время покажет.

«Спартак» сегодня победит «Урал». Уверен на 100%», — передаёт слова Мозеса корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

«Спартак» сегодня, 4 марта, в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги примет екатеринбургский «Урал». Начало игры — в 14:00 мск. Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 36 очков после 17 матчей. «Урал» находится на 10-й строчке, заработав 21 очко. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 42 очка.

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