Вратарь Аргентины Мартинес: мы не лучшие в истории. Нам повезло выиграть чемпионат мира

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес выразил мнение, что аргентинская национальная команда образца чемпионата мира 2022 года в Катаре, одержавшая победу на том мундиале, не является лучшей в истории, так как большую роль там сыграло везение.

«По моему мнению, наша сборная Аргентины — не лучшая в истории страны. Мы хорошо играем в футбол, и разница между нами и другими составами аргентинской команды лишь в том, что нам повезло победить. Нам повезло выиграть Кубок Америки и зарекомендовать себя. На чемпионате мира нам тоже повезло, мы выиграли два матча по пенальти, мы не играли в «тики-таку» и не побеждали 3:0 в каждой игре. В отличие от других сборных, нам повезло победить. Если мы сделаем это ещё раз, то я смогу сказать, что да, мы лучшие в истории, но до этого это не так», — приводит слова Мартинеса TyC Sports.

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