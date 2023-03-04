Поттер: владельцы «Челси» поддерживают меня, но я не собираюсь прятаться за их спинами

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер рассказал о поддержке со стороны владельцев клуба, а также взял на себя ответственность за последние результаты команды.
«Со стороны владельцев есть поддержка, и, конечно, я говорил с ними о результатах команды. Но я не собираюсь прятаться за их спинами. Результаты были недостаточно хороши для нас, и я несу за это ответственность. Когда ты тренер, если результаты недостаточны, ты принимаешь критику и шум, которые с этим связаны. Моя работа — оставаться с командой, оставаться сосредоточенным, стараться подготовить команду как можно лучше и выиграть завтрашнюю игру.
У каждой команды в мире бывают моменты, когда им приходится нелегко. И у каждой команды бывают моменты, когда всё идет хорошо. Мы находимся в первом моменте, поэтому наша задача — бороться до конца. Другого пути нет. Мы должны продолжать работать, держаться вместе, бороться и верить, что сможем всё изменить, и победа не за горами. Это то, на что мы надеемся.
Беру ли я ответственность? Как главный тренер я должен это делать, такова моя работа. Я не думаю, что это полная ответственность за всё, но это большая её часть. Как я уже сказал, результаты были недостаточно хорошими, мы знаем и принимаем это. Нечего скрывать, мы должны играть лучше, и ответственность начинается с меня», — приводит слова Поттера Football.London.
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