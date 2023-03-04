Гвардиола прокомментировал 100-й «сухой» матч Эдерсона за «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о голкипере своей команды Эдерсоне, который в игре 26-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом» (2:0) провёл 100-й «сухой» матч за клуб.
«Эдерсон — одна из причин, по которой мы выиграли так много титулов. Потому что благодаря ему у нас было много сухих игр и сейвов. Эдерсон был исключительным во многих, очень многих вещах. Вот почему он достиг этой отметки. Вы не можете выигрывать титулы, просто забивая голы, вы должны уметь обороняться», — приводит слова Гвардиолы BBC.
Эдерсон добился такого результата в своём 208-м матче за «горожан». Быстрее него такой отметки добивались только Петр Чех из «Челси» и Пепе Рейна из «Ливерпуля».
Впечатляющее достижение голкипера «Ман Сити» Эдерсона
- 4 марта 2023
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