Шишкин: судейская ошибка в матче «Спартак» — «Урал» повлияла на вторую часть сезона в РПЛ

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин считает, что ошибка, допущенная арбитром матча красно-белых с «Уралом» (2:2) Виталием Мешковым, повлияет на вторую часть Российской Премьер-Лиги.

«Формально нельзя сказать, что интриги в борьбе за чемпионство нет. Впереди ещё много матчей — что угодно может произойти. Сегодняшняя судейская ошибка в игре со «Спартаком» повлияла не только на игру, но и на вторую часть сезона в РПЛ, где все рассчитывали на конкуренцию от «Спартака». Но после ошибки и ничьей сделать это будет тяжело», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Спартак» в 18 матчах набрал 37 очков и занимает в турнирной таблице второе место, отставая от «Зенита» на восемь очков.