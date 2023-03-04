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Шишкин: судейская ошибка в матче «Спартак» — «Урал» повлияла на вторую часть сезона в РПЛ

Шишкин: судейская ошибка в матче «Спартак» — «Урал» повлияла на вторую часть сезона в РПЛ
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Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин считает, что ошибка, допущенная арбитром матча красно-белых с «Уралом» (2:2) Виталием Мешковым, повлияет на вторую часть Российской Премьер-Лиги.

«Формально нельзя сказать, что интриги в борьбе за чемпионство нет. Впереди ещё много матчей — что угодно может произойти. Сегодняшняя судейская ошибка в игре со «Спартаком» повлияла не только на игру, но и на вторую часть сезона в РПЛ, где все рассчитывали на конкуренцию от «Спартака». Но после ошибки и ничьей сделать это будет тяжело», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Спартак» в 18 матчах набрал 37 очков и занимает в турнирной таблице второе место, отставая от «Зенита» на восемь очков.

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