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Гол Магомеда Оздоева помог «Фатиху» обыграть «Сивасспор» в матче с семью мячами

Гол Магомеда Оздоева помог «Фатиху» обыграть «Сивасспор» в матче с семью мячами
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Сегодня, 4 марта, на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле состоялся матч 24-го тура чемпионата Турции. Играли местный «Фатих Карагюмрюк» и «Сивасспор» из Сиваса. Финальный свисток Умита Озтюрка зафиксировал победу домашней команды со счётом 4:3.

Счёт в матче был открыл на 27-й минуте, когда гости вышли вперёд: с передачи Самуэля Сайса отличился Хорди Кайседо. «Фатих» сравнял в добавленное к первому тайму время: с паса Фабио Борини точным ударом отметился Мбайе Дьян.

К 80-й минуте счёт стал 4:1, «Фатих» забил три гола подряд: хет-трик оформил Дьян, ещё один мяч забил россиянин Магомед Оздоев. Итоговый счёт в матче «Сивасспор» установил после 90+1-й минуты, когда отличился дважды: мячи на счету Леке Джеймса.

«Фатих» в 22 матчах набрал 29 очков и занимает в турнирной таблице восьмое место. «Сивасспор» (24) — 13-й.

Турция - Суперлига. 24-й тур
04 марта 2023, суббота. 13:30 МСК
Фатих Карагюмрюк
Стамбул
Окончен
4 : 3
Сивасспор
Сивас
0:1 Кайседо – 27'   1:1 Дьян – 45+4'   2:1 Дьян – 53'   3:1 Оздоев – 69'   4:1 Дьян – 80'   4:2 Джеймс – 90+1'   4:3 Джеймс – 90+6'
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