Роберт Ренан высказался о дебюте за «Зенит»

Защитник «Зенита» Роберт Ренан оценил свой дебют за клуб из Санкт-Петербурга. Он пришёлся на матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (3:0).
«Счастлив, что сегодня состоялся мой дебют за «Зенит». Как и счастлив, что удалось победить. Последние два дня проживаю реализацию моих мечтаний и стремлений: вчера вызвали в сборную Бразилии, а сегодня дебютировал победой за «Зенит». Настроен и дальше усиленно работать, чтобы мои мечты продолжали сбываться», — передаёт слова Ренана корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
Вчера, 3 марта, стало известно о вызове 19-летнего футболиста в сборную Бразилии, который стал для Ренана первым в карьере. Он перешёл в «Зенит» в зимнее трансферное окно в рамках обмена нападающего Юри Алберто. Летом 2023 года в «Зенит» из «Коринтианса» также перейдёт полузащитник Ду Кейрос.
- 4 марта 2023
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