«Арсенал» впервые с 2012 года одержал победу в матче, в котором уступал в два мяча

Сегодня, 4 марта, завершился матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» одержал волевую победу над «Борнмутом» (3:2). По ходу встречи «канониры» проигрывали со счётом 0:2 и, как сообщает статистический портал Opta Sports в своём телеграм-канале, впервые с 2012 года они смогли вырвать три очка, уступая в два мяча по ходу встречи.

В феврале 2012 в рамках 26-го тура Премьер-лиги «Арсенал» уступал 0:2 после двух голов в первом тайме с «Тоттенхэмом», но в итоге сумел одержать победу со счётом 5:2. После этого «канониры» не побеждали в 65 подобных матчах.

Победа над «Борнмутом» позволила подопечным Микеля Артеты набрать 63 очка и вернуть прежний отрыв от «Манчестер Сити», который занимает вторую строчку английского чемпионата. В следующем туре лондонцы сыграют с «Фулхэмом», матч состоится 12 марта.

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