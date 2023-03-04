Дзюба: друг сказал: «Хет-трик — и с меня проставь». Я ответил: «Какой хет-трик, закусывай»

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба прокомментировал хет-трик в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:1).

«Ко мне друзья приехали из Москвы, и друг сказал: «Хет-трик – и с меня проставь». Я ему ответил: «Какой хет-трик, закусывай».

Нам вернулось, что не повезло в игре со «Спартаком». Рад вернуться, соскучился по России», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

В матче с «Ростовом» Дзюба отличился на 33-й, 58-й и 64-й минутах. Он стал третьим игроком в истории, забившим три гола в дебютной игре РПЛ за какой-либо клуб.

«Ростов» остался на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 35 очков после 17 матчей. «Локомотив» поднялся на 13-ю строчку, заработав 16 очков.