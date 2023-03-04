Дзюба: свист болельщиков? Меня это только мотивирует

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба отреагировал на свист со стороны болельщиков в матче Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:1).

«Свист болельщиков? Пусть кричат, подтрунивают, меня это только мотивирует. Кто-то кричит: «Какой рукой делаешь?», а я показываю – двумя», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

В матче с «Ростовом» Дзюба оформил хет-трик, отличившись на 33-й, 58-й и 64-й минутах. Он стал третьим игроком в истории, забившим три гола в дебютной игре РПЛ за какой-либо клуб.

«Ростов» остался на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 35 очков после 17 матчей. «Локомотив» поднялся на 13-ю строчку, заработав 16 очков.