Александр Мостовой: хет-трик Дзюбы — это ответ хейтерам. Во втором тайме я смеялся

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал итоги матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Ростовом» (3:1), в котором форвард железнодорожников Артём Дзюба оформил хет-трик.

«Локомотив» был лучше по всем показателям. Клуб «Локомотив» приобрёл хороших футболистов. «Локо» вылезет из этой ситуации. Главное, что избавились от немцев, которые их дурили. Мы про немцев тоже говорили, но нас ведь не слушают. Слушают тех, кто в футбол не играл. Глушенков и Пиняев — молодцы.

Дзюба сегодня лишний раз доказал всем. Рад за Дзюбу, потому что он много наслушался. Понятно, что ему по фигу — он такой человек. И правильно делает. Хет-трик Артёма — это ответ хейтерам, которые что только не кричали. Я смеялся во втором тайме. Говорили, что он не тренировался, что его не взяло несколько команд. Ребята, вы о чём? Человеку 34 года. Если захочет, может в нашем чемпионате играть до 40 лет. Три месяца не тренировался, вышел и три забил! Смешно слышать разговоры», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.