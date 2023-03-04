Месси и Мбаппе выйдут в старте «ПСЖ» на матч с «Нантом»

Сегодня, 4 марта, состоится матч 26-го тура французской Лиги 1, в котором «ПСЖ» примет «Нант». Встреча пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток главного арбитра Жереми Стина прозвучит в 23:00 мск.

Стартовые составы команд:

«ПСЖ»: Доннарумма, Рамос, Мукиэле, Маркиньос, Мендеш, Витинья, Перейра, Руис, Заир-Эмери, Мбаппе, Месси.

«Нант»: Лафон, Сентонс, Паллуа, Кастеллетто, Аджам, Жиротто, Блас, Мутуссами, Сиссоко, Молле, Ганаго.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу французского чемпионата, имея в активе 60 очков по итогам 25 встреч. Ближайший преследователь парижан, «Марсель», отстаёт на восемь очков. «Нант» находится на 13-й строчке турнирной таблицы, у него 28 очков.

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