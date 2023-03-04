Месси и Мбаппе выйдут в старте «ПСЖ» на матч с «Нантом»

Сегодня, 4 марта, состоится матч 26-го тура французской Лиги 1, в котором «ПСЖ» примет «Нант». Встреча пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток главного арбитра Жереми Стина прозвучит в 23:00 мск.
Стартовые составы команд:
«ПСЖ»: Доннарумма, Рамос, Мукиэле, Маркиньос, Мендеш, Витинья, Перейра, Руис, Заир-Эмери, Мбаппе, Месси.
«Нант»: Лафон, Сентонс, Паллуа, Кастеллетто, Аджам, Жиротто, Блас, Мутуссами, Сиссоко, Молле, Ганаго.
«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу французского чемпионата, имея в активе 60 очков по итогам 25 встреч. Ближайший преследователь парижан, «Марсель», отстаёт на восемь очков. «Нант» находится на 13-й строчке турнирной таблицы, у него 28 очков.
Не только Месси. Кому Лео уступал звание лучшего игрока года
- 4 марта 2023
-
23:53
-
23:52
-
23:46
-
23:43
-
23:38
-
23:24
-
22:55
-
22:51
-
22:44
-
22:40
-
22:29
-
22:28
-
22:26
-
22:23
-
22:20
-
22:16
-
22:15
-
22:08
-
22:05
-
22:04
-
22:01
-
21:47
-
21:47
-
21:41
-
21:40
-
21:38
-
21:24
-
21:17
-
21:16
-
21:16
-
21:13
-
21:05
-
21:02
-
20:58
-
20:55