Экс-игрок «Динамо» Попович объяснил, за счёт чего клуб сможет выиграть медали РПЛ

Бывший игрок московского «Динамо» Александр Попович выразил мнение, что команда сможет навязать борьбу за медали и занять призовое место по итогам сезона Российской Премьер-Лиги.
«Какое место займёт «Динамо» по итогу сезона? Верю, что это место будет выше, чем то, на котором клуб находится сейчас. Получается, третье. Хотя там отрыв и от третьего места до второго — всего одно очко.
Сможет ли «Динамо» отыграть шесть очков у «Ростова» и семь у «Спартака»? Почему нет? Потому что подписали зимой только Милана Майстровича из «Войводины»? Гораздо важнее не то, кого подписали, а кого сохранили. У «Динамо» получилось сохранить всех своих лидеров: Захаряна, Тюкавина, Смолова. Оно может прибавить ещё и выиграть медали», — приводит слова Поповича «Евро-Футбол.Ру».
- 4 марта 2023
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