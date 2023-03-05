Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ»

Сегодня, 5 марта, завершился матч 26-го тура французской Лиги 1, в котором «ПСЖ» одержал уверенную победу над «Нантом» со счётом 4:2. Последний гол парижан в этой встрече забил нападающий Килиан Мбаппе, благодаря чему он стал лучшим бомбардиром в истории своей команды.
Для 24-летнего нападающего гол в ворота «Нанта» стал 201-м в его 247-м матче за клуб. Таким образом, Мбаппе обогнал предыдущего лучшего бомбардира, Эдинсона Кавани, у которого 200 мячей за команду.
Всего в этом сезоне Мбаппе забил 30 мячей за «ПСЖ» во всех турнирах, а также отдал восемь результативных передач. На чемпионате мира в Катаре форвард забил восемь голов и стал лучшим бомбардиром турнира, обогнав Лионеля Месси (семь голов).
Фанаты «ПСЖ» посвятили Мбаппе песню после победы над «Марселем»
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