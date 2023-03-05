Николо Скира: Матич продлит контракт с «Ромой»

Сербский полузащитник «Ромы» Неманья Матич близок к продлению контракта с клубом.

Матич хочет остаться в клубе и продолжить выступление под руководством Жозе Моуринью. «Рома» готова предложить 34-летнему сербу новый однолетний контракт до лета 2024 года, сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

Действующий контракт Матича рассчитан до лета 2023 года.

Сербский опорный полузащитник перешёл в римский клуб в июне 2022 года из «Манчестер Юнайтед».

Ранее опытный футболист выступал за «Челси» и «Бенфику». Неманья Матич играл под руководством нынешнего главного тренера римского клуба Жозе Моуринью в «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

В текущем сезоне Серии А на счету Матича 23 матча, один гол и одна голевая передача.