Николо Скира: Матич продлит контракт с «Ромой»
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Сербский полузащитник «Ромы» Неманья Матич близок к продлению контракта с клубом.
Матич хочет остаться в клубе и продолжить выступление под руководством Жозе Моуринью. «Рома» готова предложить 34-летнему сербу новый однолетний контракт до лета 2024 года, сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».
Действующий контракт Матича рассчитан до лета 2023 года.
Сербский опорный полузащитник перешёл в римский клуб в июне 2022 года из «Манчестер Юнайтед».
Ранее опытный футболист выступал за «Челси» и «Бенфику». Неманья Матич играл под руководством нынешнего главного тренера римского клуба Жозе Моуринью в «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
В текущем сезоне Серии А на счету Матича 23 матча, один гол и одна голевая передача.
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