Кавани поздравил Мбаппе со званием лучшего бомбардира «ПСЖ». Килиан обошёл именно Эдинсона

Нападающий «Валенсии» Эдинсон Кавани, который до вчерашнего дня удерживал звание лучшего бомбардира в истории «ПСЖ» (200 голов в 301 матче), поздравил форварда Килиана Мбаппе, в матче с «Нантом» (4:2), забившего свой 201-й мяч в составе парижан.

«Килиан, поздравляю тебя с новым рекордом», — написал уругваец в соцсетях.

36-летний Кавани выступал за «ПСЖ» с 2013 по 2020 год. Помимо 200 голов, на счету уругвайца также 43 результативные передачи. Позднее Кавани представлял «Манчестер Юнайтед», а с августа 2022 года играет за «Валенсию».

24-летний Килиан Мбаппе стал игроком «ПСЖ» летом 2017 года, перейдя из «Монако». С тех пор французский нападающий в 247 матчах забил 201 гол и отдал 95 результативных передач.

Мбаппе празднует статус лучшего бомбардира «ПСЖ» с фанатами. Видеоролик: