Килиан Мбаппе отпраздновал звание лучшего бомбардира «ПСЖ» с фанатами
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который в матче 26-го тура с «Нантом» (4:2) чемпионата Франции забил свой 201-й гол в состав парижской команды, отпраздновал звание лучшего бомбардира в истории клуба вместе с фанатами.
Мбаппе празднует статус лучшего бомбардира «ПСЖ» с фанатами. Видеоролик:
Килиан Мбаппе стал игроком «ПСЖ» летом 2017 года, перейдя из «Монако». С тех пор французский нападающий в 247 матчах забил 201 гол и отдал 95 результативных передач. Ранее звание лучшего бомбардира «ПСЖ» удерживал Эдинсон Кавани, отличившийся в 301 матче 200 раз.
Действующее соглашение между Килианом Мбаппе и «ПСЖ» рассчитано до лета 2025 года. Контракт между сторонами был продлён в мае прошлого года: Мбаппе отказался уходить в «Реал» свободным агентом.
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