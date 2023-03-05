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Апелляционный комитет приостановил дисквалификацию Моуринью

Апелляционный комитет приостановил дисквалификацию Моуринью
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью сможет руководить командой в матче итальянской Серии А с «Ювентусом». Об этом сообщает Calciomercato.

В матче с «Кремонезе» (1:2) Моуринью был удалён со скамейки запасных в начале второго тайма. Тренеру была назначена двухматчевая дисквалификация за агрессивное поведение и проход в судейскую после матча. Также специалист был оштрафован на € 10 тыс. Однако после того, как «Рома» подала апелляцию, руководство лиги приняло решение приостановить дисквалификацию тренера до последующих разбирательств. Ококнчательное решение будет принято 10 марта.

Матч «Рома» — «Ювентус» состоится сегодня, 5 марта. Игра начнётся в 22:45 мск. «Рома» находится на пятом месте в Серии А, а «Ювентус» — на седьмом.

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