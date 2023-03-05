Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Труа»
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Сегодня, 5 марта, состоится матч 26-го тура чемпионата Франции, в котором встретятся «Труа» и «Монако». Главный арбитр Стефани Фраппар, работавшая на ЧМ-2022, даст стартовый свисток в 15:00 мск. Стали известны стартовые составы команд.
«Труа»: Галлон, Палмер-Браун, Конте, Сальме, Бруус, Рами, Куаме, Шавальерин, Одобер, Лопес, Репар
«Монако»: Нюбель, Дисаси, Энрике, Сарр, Агилар, Матаццо, Головин, Фофана, Бен Йеддер, Диатта, Фолланд
В нынешнем сезоне чемпионата Франции «Монако» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы. Команда набрала 50 очков в 25 матчах. «Труа» занимает предпоследнее, 19-е место с 19 баллами. Предыдущая очная встреча команд в Лиге 1 завершился победой «Труа» со счётом 4:2.
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