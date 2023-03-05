Брат Хави будет руководить «Барселоной» в матче с «Валенсией»

Сегодня, 5 марта, на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне состоится матч 24-го тура чемпионата Испании. Сыграют местная «Барселона» и «Валенсия». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Из-за дисквалификации управлять своей командой с бровки не сможет главный тренер «Барселоны» Хави. На этой роли выступит его брат и помощник Оскар Эрнандес. Об этом сообщает AS.

По сведениям источника, до и после матча Хави сможет находиться в раздевалке «Барселоны», сможет назвать состав и будет находиться там до тех пор, пока до начала встречи не останется несколько минут. Затем Хави доставят в частную ложу, а Оскар будет управлять командой с бровки.

Матч «Барселона» — «Валенсия» начнётся в 18:15 мск.

Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы. Видеоролик: