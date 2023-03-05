Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам может вернуться в АПЛ
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Клубы Английской Премьер-лиги «Челси» и «Манчестер Юнайтед» рассматривают возможность трансфера нападающего «Ромы» Тэмми Абрахама.
Абрахам, являющийся воспитанником «Челси», по-прежнему находится в сфере интересов лондонского клуба, несмотря на смену владельца. У «синих» есть право обратного выкупа форварда за € 80 млн, сообщает The Athletic.
Скауты «Манчестер Юнайтед» также неоднократно посещали матчи «Ромы», чтобы понаблюдать за прогрессом Абрахама, но у «Челси» есть право первого выкупа, и «Рома» обязана сообщить лондонцам, если какая-то другая команда выразит готовность выкупить нападающего за € 80 млн.
В текущем сезоне Абрахам провёл за «Рому» 24 матча в Серии А, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи.
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