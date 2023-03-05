«Динамо» вырвало победу в компенсированное время матча с «Крыльями». VAR отменил 3 гола

На «ВТБ Арене» завершился матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Хозяева одержали победу с минимальным счётом.
На 17-й минуте Амар Рахманович забил гол после передачи Гленна Бейла. Это взятие ворот было отменено из-за того, что Бейл находился в офсайде. На 34-й минуте вратарь хозяев Антон Шунин выпустил мяч из рук, пытаясь выиграть борьбу на втором этаже. Бенхамин Гарре забил в пустые ворота, но при приёме мяча тот попал игроку в руку, и после просмотра VAR этот гол тоже был отменён. На 77-й минуте арбитр отменил гол Фёдора Смолова после просмотра видеоповтора: Саба Сазонов сфолил в атаке.
В концовке второго тайма Константин Тюкавин вывел «Динамо» вперёд.
«Динамо» находится на четвёртом месте в РПЛ (32 очка), а «Крылья Советов» — на 11-м (20).
- 5 марта 2023
-
16:50
-
16:43
-
16:37
-
16:37
-
16:30
-
16:29
-
16:28
-
16:22
-
16:22
-
16:17
-
16:16
-
16:01
-
15:57
-
15:54
-
15:44
-
15:34
-
15:31
-
15:30
-
15:26
-
15:21
-
15:18
-
15:05
-
14:56
-
14:55
-
14:50
-
14:43
-
14:37
-
14:32
-
14:17
-
14:11
-
13:59
-
13:58
-
13:52
-
13:48
-
13:29