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«Родина» обыграла «Шинник» в матче 21-го тура Первой лиги

«Родина» обыграла «Шинник» в матче 21-го тура Первой лиги
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«Родина» была сильнее «Шинника» в домашнем матче 21-го тура Мелбет Первой лиги. Команды встречались в Москве на стадионе «Академия Спартак имени Ф. Черенкова». Финальный свисток главного арбитра Рафаэля Шафеева зафиксировал счёт 2:1.

На исходе получаса игры форвард Иван Тимошенко забил первый гол в игре, поразив ворота ярославцев. На 65-й минуте «Шинник» сумел сравнять счёт – гол забил Артём Кулишев. Но уже спустя четыре минуты Тимошенко оформил дубль, реализовав пенальти. Этот мяч стал победным.

В активе «Шинника» по-прежнему 28 очков, команда занимает девятую позицию в турнирной таблице Первой лиги. «Родина» набрала 25 очков и расположилась на 12-й позиции.

Возглавляет таблицу «Балтика» (41).

Россия - Мелбет Первая лига. 21-й тур
05 марта 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
2 : 1
Шинник
Ярославль
1:0 Тимошенко – 29'   1:1 Кулишев – 65'   2:1 Тимошенко – 69'
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