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«Краснодар» — «Торпедо»: гости сравняли счёт на 78-й минуте

«Краснодар» — «Торпедо»: гости сравняли счёт на 78-й минуте
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Сегодня, 5 марта, проходит матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Краснодар» и московское «Торпедо». Встречу обслуживает арбитр Евгений Кукуляк. Игра началась в 16:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 78-й минуте московское «Торпедо» провело опасную атаку. Последовал заброс из глубины в штрафную площадь. Роман Юзепчук сделал скидку на форварда Игоря Лебеденко, который пробил в нижний угол ворот — 2:2.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы. Команда набрала 25 очков в 17 матчах. «Торпедо» находится на последнем, 16-м месте, набрав шесть очков. Матч команд в первом круге завершился победой «Краснодара» со счётом 4:1.

В предыдущих матчах Российской Премьер-Лиги «Краснодар» проиграл «Оренбургу» (1:5), а «Торпедо» уступило санкт-петербургскому «Зениту» (0:2).

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