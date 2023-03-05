«Краснодар» сыграл вничью с «Торпедо» в матче 18-го тура РПЛ

Сегодня, 5 марта, состоялся матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» принимал московское «Торпедо». Встречу обслужил арбитр Евгений Кукуляк. Игра началась в 16:30 мск. Встреча завершилась вничью — 2:2. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Гости вышли вперёд благодаря быстрому голу на девятой минуте — отличился Илья Стефанович с передачи Давида Караева. «Краснодар» смог сравнять счёт только во втором тайме, когда на 62-й минуте защитник Сергей Петров смог реализовать голевой момент. Через восемь минут «быки» вышли вперёд благодаря забитому мячу Джона Кордобы. Но хозяева недолго вели в этой встрече, потому что на 78-й минуте Игорь Лебеденко сделал счёт равным. Итоговый счёт матча — 2:2.
После этой встречи «Краснодар» набрал 26 очков и закрепился на седьмом месте турнирной таблицы. «Торпедо» с семью очками осталось на последнем, 16-м месте таблицы, в зоне вылета.
В следующем туре чемпионата «быки» сыграют с «Динамо», а «Торпедо» – с «Уралом». Оба матча пройдут 11 марта.
- 5 марта 2023
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