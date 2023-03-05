«Байер» разгромил «Герту» в матче Бундеслиги

Завершился матч 23-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались леверкузенский «Байер» и берлинская «Герта». Команды играли на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Патриком Иттрихом. «Байер» одержал победу со счётом 4:1.
На 12-й минуте первый гол в матче забил иранский нападающий «Байера» Сердар Азмун. Через девять минут преимущество хозяев увеличил защитник Жереми Фримпонг. На 61-й минуте третий гол «Байера» забил полузащитник Мусса Диаби. «Герта» ответила забитым мячом форварда Доди Лукебакио с пенальти. Окончательный счёт установил нападающий «Байера» Амин Адли на 73-й минуте — 4:1.
«Байер» занимает девятое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2022/2023, набрав 31 очко после 23 матчей. «Герта» находится на 14-й строчке, заработав 20 очков. Лидирует «Бавария» (49).
- 5 марта 2023
-
19:54
-
19:47
-
19:43
-
19:37
-
19:35
-
19:26
-
19:23
-
19:15
-
19:12
-
19:11
-
19:08
-
18:58
-
18:54
-
18:50
-
18:49
-
18:39
-
18:34
-
18:32
-
18:31
-
18:25
-
18:18
-
18:17
-
18:13
-
18:08
-
18:07
-
18:05
-
18:01
-
18:00
-
18:00
-
18:00
-
17:57
-
17:50
-
17:50
-
17:43
-
17:36