«Байер» разгромил «Герту» в матче Бундеслиги

Завершился матч 23-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались леверкузенский «Байер» и берлинская «Герта». Команды играли на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Патриком Иттрихом. «Байер» одержал победу со счётом 4:1.

На 12-й минуте первый гол в матче забил иранский нападающий «Байера» Сердар Азмун. Через девять минут преимущество хозяев увеличил защитник Жереми Фримпонг. На 61-й минуте третий гол «Байера» забил полузащитник Мусса Диаби. «Герта» ответила забитым мячом форварда Доди Лукебакио с пенальти. Окончательный счёт установил нападающий «Байера» Амин Адли на 73-й минуте — 4:1.

«Байер» занимает девятое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2022/2023, набрав 31 очко после 23 матчей. «Герта» находится на 14-й строчке, заработав 20 очков. Лидирует «Бавария» (49).