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«Байер» разгромил «Герту» в матче Бундеслиги

«Байер» разгромил «Герту» в матче Бундеслиги
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Завершился матч 23-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались леверкузенский «Байер» и берлинская «Герта». Команды играли на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Патриком Иттрихом. «Байер» одержал победу со счётом 4:1.

На 12-й минуте первый гол в матче забил иранский нападающий «Байера» Сердар Азмун. Через девять минут преимущество хозяев увеличил защитник Жереми Фримпонг. На 61-й минуте третий гол «Байера» забил полузащитник Мусса Диаби. «Герта» ответила забитым мячом форварда Доди Лукебакио с пенальти. Окончательный счёт установил нападающий «Байера» Амин Адли на 73-й минуте — 4:1.

«Байер» занимает девятое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2022/2023, набрав 31 очко после 23 матчей. «Герта» находится на 14-й строчке, заработав 20 очков. Лидирует «Бавария» (49).

Германия - Бундеслига. 23-й тур
05 марта 2023, воскресенье. 17:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
4 : 1
Герта
Берлин
1:0 Азмун – 12'   2:0 Фримпонг – 21'   3:0 Диаби – 61'   3:1 Лукебакио – 67'   4:1 Адли – 73'
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