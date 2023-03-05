Сергей Наталушко: рад, что кто-то побил мой рекорд. Лебеденко — красавец!

Экс-форвард «Сатурна» Сергей Наталушко, который до сегодняшнего года был самым возрастным автором гола в истории РПЛ, похвалил форварда «Торпедо» Игоря Лебеденко, который в игре 18-го тура с «Краснодаром» (2:2) превзошёл его рекорд.

«Наконец-то кто-то это сделал, ха-ха. Очень рад, что мой рекорд кто-то побил. Рекорды для того и существуют, чтобы постоянно их превосходить. Только положительные эмоции от этого. Лебеденко — красавец!

Помню себя в этом возрасте и могу сказать, что это большая работа над собой. Ты должен быть всегда в форме и не должен позволять себе расслабляться. Голы просто так не даются, поэтому Лебеденко явно старается и делает всё, чтобы быть в форме в таком возрасте», — приводит слова Наталушко Sport24.

Лебеденко поразил ворота «Краснодара» в возрасте 39 лет и 282 дня. Наталушко в 2000 году, выступая за «Сатурн», поразил ворота «Локомотива» в возрасте 39 лет и 247 дней.