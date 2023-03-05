Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Сочи — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» в меньшинстве обыграла «Валенсию» и увеличила отрыв от «Реала» до 10 очков

«Барселона» в меньшинстве обыграла «Валенсию» и увеличила отрыв от «Реала» до 10 очков
Комментарии

Сегодня, 5 марта, завершился матч 24-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Барселона» принимала «Валенсию». Встреча прошла на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Стартовый свисток главного арбитра Хавьера Альберола Рохаса прозвучал в 18:15 мск. Сине-гранатовые в этой встрече одержали победу со счётом 1:0. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Каталонцы забили мяч почти в самом начале матча, когда на 15-й минуте Серхио Бускетс сделал дальний заброс в штрафную, где Рафинья головой перебросил мяч в ворота — голкипер «летучих мышей» Георгий Мамардашвили, выбежавший из ворот, не смог помочь своей команде.

Гол Рафиньи

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko

На 55-й минуте сине-гранатовые получили право пробить пенальти, но подошедший к точке Ферран Торрес попал в штангу.

Незабитый пенальти Ф. Торреса

На 59-й минуте хозяева остались в меньшинстве — центральный защитник Рональд Араухо получил прямую красную карточку за фол последней надежды и покинул поле.

Удаление Араухо

Несмотря на численное меньшинство, каталонцы смогли одержать победу — 1:0. По итогам этого тура «Барселона» набрала 62 очка и оторвалась от идущего на втором месте «Реала» на 10 очков, но «сливочные» сыграют свой матч позже. «Валенсия» с 23 очками осталась на 19-м месте, в зоне вылета.

В следующем туре чемпионата «Барселона» сыграет с «Атлетиком» из Бильбао (12 марта), а «Валенсия» – с «Осасуной» (11 марта).

Испания - Примера. 24-й тур
05 марта 2023, воскресенье. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 0
Валенсия
Валенсия
1:0 Рафинья – 15'
Удаления: Араухо – 59' / нет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023