«Барселона» в меньшинстве обыграла «Валенсию» и увеличила отрыв от «Реала» до 10 очков

Сегодня, 5 марта, завершился матч 24-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Барселона» принимала «Валенсию». Встреча прошла на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Стартовый свисток главного арбитра Хавьера Альберола Рохаса прозвучал в 18:15 мск. Сине-гранатовые в этой встрече одержали победу со счётом 1:0. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Каталонцы забили мяч почти в самом начале матча, когда на 15-й минуте Серхио Бускетс сделал дальний заброс в штрафную, где Рафинья головой перебросил мяч в ворота — голкипер «летучих мышей» Георгий Мамардашвили, выбежавший из ворот, не смог помочь своей команде.
Гол Рафиньи
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko
На 55-й минуте сине-гранатовые получили право пробить пенальти, но подошедший к точке Ферран Торрес попал в штангу.
Незабитый пенальти Ф. Торреса
На 59-й минуте хозяева остались в меньшинстве — центральный защитник Рональд Араухо получил прямую красную карточку за фол последней надежды и покинул поле.
Удаление Араухо
Несмотря на численное меньшинство, каталонцы смогли одержать победу — 1:0. По итогам этого тура «Барселона» набрала 62 очка и оторвалась от идущего на втором месте «Реала» на 10 очков, но «сливочные» сыграют свой матч позже. «Валенсия» с 23 очками осталась на 19-м месте, в зоне вылета.
В следующем туре чемпионата «Барселона» сыграет с «Атлетиком» из Бильбао (12 марта), а «Валенсия» – с «Осасуной» (11 марта).
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