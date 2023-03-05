«Бетис» — «Реал»: стартовые составы команд на матч 24-го тура Ла Лиги

Сегодня, 5 марта, состоится матч 24-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Сельта» примет мадридский «Реал». Встреча пройдёт на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Стартовый свисток главного арбитра матча Сесара Сото Градо прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Стартовые составы команд:
«Бетис»: Браво, Сабали, Песселья, Фелипе, Миранда, Г. Родригес, Карвалью, Р. Санчес, А. Перес, Руибаль, Иглесиас.
«Реал»: Куртуа, Милитао, Рюдигер, Камавинга, Васкес, Вальверде, Тчуамени, Кроос, Родриго, Бензема, Винисиус.
«Реал» продолжает погоню за лидирующей в чемпионате «Барселоной», отставая от сине-гранатовых на десять очков. «Бетис» в данный момент располагается на пятом месте турнирной таблицы с 40 очками и в случае победы сможет сократить отставание от идущего четвёртым «Реала Сосьедад» (44 очка).
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